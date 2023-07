Domani c’è il raduno al ’Curi’ Poi ritiro a Pieve Santo Stefano

PERUGIA – Il calcio ha le sue scadenze. Che vanno oltre le trattative. E così, il Perugia riparte. Con le sue incognite, incertezze, ma comunque riparte. In attesa di conoscere la categoria (domani sarà il giorno del Collegio di Garanzia che si esprimerà sul ricorso presentato dal Perugia), la squadra da domani inizia la sua nuova avventura.

Il tempo stringe, visto che le altre squadre sono ormai tutte al lavoro. A comunicare il via della nuova stagione è il sito ufficiale del club biancorosso. "L’AC Perugia Calcio comunica che, come già previsto nei giorni scorsi, lunedi 17 luglio inizierà la nuova stagione agonistica 20232024 con le tradizionali visite mediche e test atletici di rito. La società precisa inoltre che la trattativa in corso non avrà ripercussioni sul programma stabilito. Con l’occasione ufficializziamo anche il ritiro biancorosso che si svolgerà a Pieve Santo Stefano (Arezzo) dal 1 al 11 agosto. Il quartier generale di squadra e staff sarà l’Hotel Santo Stefano, ubicato a pochi metri dal centro storico del paese. Le sedute giornaliere si svolgeranno presso lo stadio comunale Egidio Capaccini".

La prima parte del ritiro quindi sarà a Perugia. Poi a fine mese la truppa biancorossa si sposterà per dieci giorni nel ritiro che ha ospitato il Grifo anche due stagioni fa con Massimiliano Alvini in panchina. Sale l’attesa anche per quanto riguarda il tecnico che guiderà la squadra: non si esclude che in attesa di fare chiarezza, ci sarà da attendere. I biancorossi al raduno saranno infatti alle prese con le visite mediche. In questi giorni i calciatori sotto contratto (che sono 20, compreso Thiago Casasola che aveva un’opzione per cui l’intesa si è prolungata) hanno aspettato con apprensione aggiornamenti sulla situazione societaria.

Ci sono giocatori che hanno avuto qualche contatto da altre società ma l’incertezza che ruota intorno al club biancorosso ha bloccato tutto. Ci sono quindi tante situazioni in stand by, non solo per quanto riguarda la proprietà e tutti i ruoli.

F.M.