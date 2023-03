Domani c’è il Gos Poi parte la prevendita

La partita di sabato con il Frosinone per l’Osservatorio è una gara "a rischio". Domani è in programma la riunione del Gos che dovrà stabilire quelle che saranno le misure supplementari di sicurezza per la partita del Curi contro i ciociari e quindi solo dopo la riunione la società di Pian di Massiano potrà mettere in vendita i tagliandi per l’incontro. A partire da domani, quindi, potranno essere acquistati online e nelle ricevitorie autorizzate, mentre a metà settimana anche in biglietteria. Il Perugia è atteso da tre gare ravvicinate al "Curi", i tagliandi con la Reggina sono stati già venduti, visto che la gara è stata rinviata alla vigilia, ma a ridosso della gara con il Frosinone saranno nuovamente messi in vendita. Solo dopo la gara con la formazione calabrese, invece, saranno messi in vendita quelli per il match con il Modena in programma il giorno di Pasquetta.