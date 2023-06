Doblete per la campionessa perugina Costanza Laliscia

CASTIGLIONE DEL LAGO - Costanza Laliscia concede il bis e 24 ore dopo aver centrato la vittoria sui 160 km dei Campionati italiani di endurance 2023 open trionfa anche sui 120 km. Il secondo successo tricolore in due giorni dell’amazzone perugina del Fuxiatem va in archivio alla media di 17,646 km orari grazie alla superba prova di Etihad du Bartas. Esaltante, come era già successo ieri nella prova sulla distanza più lunga, l’epilogo della gara con il binomio del Fuxiateam che ha sbaragliato il campo nel finale, tagliando il traguardo tre secondi prima del saudita Omar Alblawy su Zagara Di Chia (17,643 km orari). Sul podio tricolore oltre alla campionessa Costanza Laliscia, salgono anche Giulia Zazzali (Liguria), seconda in sella a Ingens Bosana, e Camilla Coppini (Veneto), campionessa uscente che in sella a Zirmo De Pine si piazza terza. Per la categoria di Young Rider sulla distanza di 120 km, si aggiudica la medaglia d’oro Caterina Coppini (Veneto) in sella a Zingara; l’argento va ad Arianna Lanza (Lazio) su Tiziu di Gallura e il bronzo all’umbra Greta Bistoletti, un’altra amazzone del Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy, che ha corso su Demon Melograno. Sono cinque nuovi campioni premiati a Castiglione del Lago nella seconda giornata di gare dei VIM Campionati italiani di endurance 2023 open, di cui tre titoli sono stati assegnati nelle categorie degli Under 14. Nella corsa sulla distanza di 82,8 km, a tagliare per prima il traguardo è stata Asia Eleonora Raudino (Veneto) su Ga Amir Al Autan (2,17816 punti), seguita da Noah Rufini (Campania) su Hamely (1,88571). La campionessa italiana sui 40 km è Marta Galetta (Lazio) che in sella a Jura Del Vallone ha tagliato il traguardo con il punteggio di 11,47857; medaglia d’argento per Serena Pintore (Sardegna) su Unuburghesu (8,78182), bronzo per Giada Neri (Umbria) su Ab Zaira Ind (7,97414). A vincere il titolo di campione italiano nella categoria Debuttanti Under 14 sui 20 km è Andrea Appignanesi (Lazio) in sella Berula Erecta IC 59.29% (10,77297 punti), seguito da Caterina Schiavi (Emilia Romagna) su Calatea Bosana (10,25128), argento, e Riccardo Valente (Piemonte) su Girina, bronzo. Le competizioni si concluderanno oggi con le promesse dell’Endurance che si sfideranno in quattro categorie.