"Dobbiamo pretendere di più da noi. La sosta arriva al momento giusto"

Forte rammarico, ma anche la certezza di una Ternana che non intende mollare. È la sintesi del pensiero di Roberto Breda: "Giocare al ’Picco’ è sempre difficile – spiega il tecnico – e abbiamo fatto quello che dovevamo contro una squadra che non è morta. E se facciamo il terzo gol vinciamo la partita. Ci sono tanti spunti positivi e altri su cui lavorare, ma i mezzi li abbiamo e ne siamo consapevoli. Non si deve perdere tempo e dobbiamo pretendere di più da noi stessi. Non mi piace recriminare. Dunque, guardiamo avanti". Ripartire, iniziando dal lavoro che sarà svolto durante lo stop del campionato: "La Ternana ha fatto buone prestazioni anche in altre partite, raccogliendo ugualmente poco. La sosta arriva al momento giusto. Siamo ultimi in classifica e dobbiamo solo pensare a venirne fuori, sapendo che le qualità le abbiamo, ma che quanto fatto finora non basta". Due gol arrivati su palla da calcio d’angolo: "In settimana ci abbiamo lavorato, come su altre cose. Si deve migliorare sulle transizioni e se impariamo a fare alcune cose possiamo far male agli avversari. Nel primo tempo non abbiamo interpretato bene l’ultimo passaggio, nella ripresa si doveva fare di più".

La scelta del 4-3-1-2: "Per utilizzare le cose buone che già c’erano, con qualche modifica, come ad esempio la posizione di Falletti e alcuni meccanismi nello sviluppo dell’azione. La squadra – conclude Breda – può giocare anche con altri moduli che valuteremo".

Augusto Austeri