Dirige Daniele Perenzoni Un incrocio in C col Grifo

Sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto a dirigere Perugia-Como, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di serie BKT in programma domani sera alle 20,30 allo stadio "Curi".

A coadiuvarlo gli assistenti Francesco Fiore di Barletta e Davide Miele di Torino. Quarto ufficiale sarà Matteo Canci della sezione di Carrara. Al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Un solo precedente con i biancorossi, non positivo, con Perenzoni che ha diretto la sfida in Lega Pro, nel campionato 2020-2021, con il Perugia di Caserta sconfitto in casa dal Cesena. Tre invece i precedenti con il Como, con uno score differente: due successi e un pareggio, due in serie D, un precedente invece in serie C. Daniele Perenzoni in questa stagione ha diretto una gara in serie A, sette partite in Serie B, una invece in Coppa Italia.