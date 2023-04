Dirige Camplone Come un anno fa

Sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara a dirigere Perugia–Reggina, gara valida per il recupero della ventinovesima giornata del campionato di serie BKT in programma domani sera, alle 20,15 allo stadio "Curi".

A coadiuvarlo gli assistenti Francesco Fiore di Barletta e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Al VAR Federico Dionisi di L’Aquila, AVAR Gianpiero Miele di Nola.

Sono cinque i precedenti con la giacchetta nera di Pescara, con uno score di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Diverse le curiosità: innanzitutto Camplone ha diretto quattro delle cinque gare al Curi, e soprattutto ha diretto l’amaro ko interno proprio con la Reggina, nell’ultimo precedente, una stagione fa. Con la Reggina i precedenti sono invece quattro, con uno score di tre sconfitte e una vittoria (quella del Curi). Camplone quest’anno ha diretto 2 gare in A, 8 in B e 2 in Coppa Italia.