Dimissioni di Gruppo alla Reggina, Marcello Cardona e Cda lasciano il Club in Vendita

È apparso almeno sorprendente che la Reggina, ultimate le pratiche per l’iscrizione al campionato di B (che verranno verificate dalla Covisoc, come accadrà per tutte) abbia compiuto il passo delle dimissioni di gruppo. Il presidente Marcello Cardona e l’intero cda della Reggina Calcio 1914 hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi. A darne notizia è stato lo stesso proprietario della società, l’imprenditore lametino Felice Saladino, con una nota ufficiale sul sito della società amaranto. Una scelta, stando al lungo comunicato di Saladini per aprire le porte a un futuro nuovo. Il club infatti è adesso in vendita. Quindi il presidente e il Cda della Reggina hanno presentato le dimissioni al fine di "lasciare nella libertà di chi parteciperà al progetto la possibilità di definire gli organismi di amministrazione e di gestione".

Dal comunicato si apprende che Saladini si rende "disponibile ad avviare colloqui con chi manifesta interesse verso la Società, con lo scopo di proseguire il percorso di successo che abbiamo iniziato e far crescere ulteriormente i nostri territori e la nostra amata Reggina".