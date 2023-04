Differenziato in campo per Santoro e Lisi

Prosegue nel ritiro di Cascia la preparazione dei biancorossi di Castori in vista della partita con il Cosenza. La squadra ha sostenuto una seduta al mattino: Castori ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione, con Santoro e Lisi che hanno sostenuto un allenamento differenziato dopo i forfait della scorsa settimana. Lo staff del Perugia confida di poter recuperare il centrocampista e l’esterno per la delicata gara con il Cosenza. Oggi potrà essere il giorno giusto per capire se i due potranno dare la loro piena disponibilità. Se svolgeranno la seduta in gruppo sarà un segnale importante per l’allenatore in vista della gara. La preparazione a Cascia proseguirà con sedute al mattino in campo, Castori sta valutando la condizione del gruppo per scegliere la migliore formazione da schierare.

I biancorossi faranno rientro a Pian di Massiano alla vigilia della sfida con il Cosenza.