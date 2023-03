Diakite’, baluardo irrinunciabile Sorensen di nuovo protagonista

IANNARILLI 6: viene impegnato soltanto in due circostanze e riesce a cavarsela sempre

DIAKITE’ 7: prestazione positiva per strapotere fisico, coraggio e determinazione, a conferma che il francese è in netta progressione

SORENSEN 7: il danese torna protagonista dopo un periodo non esaltante e prende ogni pallone che gli capita a tiro dentro l’area di rigore

MANTOVANI 6.5: sempre attento in fase di copertura, gestisce bene le varie situazioni

CASSATA 6.5: risponde ancora una volta presente in un ruolo non suo (dal 29’ st MARTELLA 6)

COULIBALY 6: in progresso rispetto alle ultime esibizioni, ha il pregio di entrare nell’azione della rete decisiva (dal 13’ st AGAZZI 6)

DI TACCHIO 6: qualche sbavatura nel contesto di una prestazione onesta in fase difensiva

PALUMBO 7: spazia ovunque dal centrocampo in su e il suo movimento mette in crisi gli avversari. Confeziona un altro preziosissimo assist (dal 37’ st FAVILLI S.V.)

CORRADO 6: torna titolare nel giorno del suo ventitreesimo compleanno e garantisce una prova di sostanza quasi esclusivmente in fase di copertura

FALLETTI 6.5: al cambio esce tra gli applausi, meritati, per una gara che finalmente ha visto brillare la sua luce troppo spesso offuscata negli ultimi tempi (dal 29’ st PAGHERA 6)

PARTIPILO 7: segna ancora contro la squadra della sua città, motivo per il quale non esulta in maniera accentuata, e il suo gol frutta tre punti di fondamentale importanza per la Ternana (dal 37’ st DONNARUMMA S.V.)

Massimo Ciaccolini