Di Serio va in diffida con Olivieri e Iannoni

Occhio al cartellino giallo in vista del rush finale. In casa biancorossa ci sono due attaccanti e un centrocampista in "bilico".

Dopo l’ammonizione rimediata a Genova (la quarta stagionale) rimediata al trentaseiesimo minuto della gara, l’attaccante biancorosso Giuseppe Di Serio è entrato in diffida. Una nota stonata, visto che il giocatore è diventato un punto fermo per Fabrizio Castori. Nella lista dei diffidati figurano già l’altro attaccante Olivieri (ancora indisponibile, dovrebbe rientrare in settimana a Pian di Massiano) e Iannoni. Il comunicato del giudice sportivo evidenzia inoltre l’undicesima ammonizione stagionale per Curado, la sesta per Bartolomei e la seconda per Matos. Nessuno squalificato nelle fila di Perugia e Cosenza in vista del match di sabato. I calciatori che salteranno il prossimo turno sono: Caso (Frosinone), Beruatto (Pisa), Forte (Ascoli) e Mantovani (Ternana).