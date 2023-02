Di Serio convocato Olivieri è out Torna Santoro

Di Serio è stato convocato, al pari di Di Carmine, mentre Olivieri è fuori dai giochi. Il reparto d’attacco non sarà al meglio, ma Fabrizio Castori non si dispera. In difesa, invece, fuori dai giochi Curado, con Dell’Orco nella lista dei calciatori a disposizione. In settimana l’allenatore biancorosso ha studiato tutte le soluzioni per sopperire all’assenza di Olivieri e alla condizione non perfetta dell’altro giovane attaccante del Perugia. Di Serio, infatti, è sì tra i convocati, ma Castori potrebbe decidere di lasciarlo, almeno in avvio, in panchina. Si vedrà. Passo indietro in difesa. Davanti a Gori, che oggi spegnerà la centesima candelina in serie B, spazio a Sgarbi, al centro ci sarà, come ad Ascoli, Angella, mentre a completare il reparto ci sarà Dell’Orco. A centrocampo, invece, tornerà Santoro, Castori potrebbe affiancargli Iannoni, con Bartolomei e Capezzi pronti a subentrare. Sulle fasce pochi dubbi: a destra ci sarà Casasola, mentre sulla corsia mancina ci sarà spazio per Lisi. A Kouan sarà affidato il ruolo alle spalle della coppia d’attacco che vedrà protagonisti, con molta probabilità, Di Carmine e Matos, anche se l’ipotesi Di Serio resta aperta fino all’ultimo. Anche Ekong si prepara: avrà sicuramente spazio nella ripresa.