Di Nicastro la firma dell’ultimo blitz Castori-D’Angelo, che equilibrio

Sono nove i precedenti in serie B tra Pisa e Perugia disputati in Toscana, il bilancio è di quattro successi per il Pisa, tre pareggi e due successi per i biancorossi. Il Pisa è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare (2 vinte, 2 pareggiate) di serie B contro il Perugia; l’ultima volta in cui la squadra toscana ha registrato una striscia d’imbattibilità più lunga contro gli umbri è stata nel periodo tra 1947 e 1969, nelle prime cinque sfide (4 successi, 1 pari) tra le due squadre nella competizione. L’ultimo trionfo per il Grifo risale al campionato 2016-2017, con la squadra di Bucchi che si impose per 1-0 grazie alla rete di Nicastro. Nella stagione passata, invece, il Pisa alla quindicesima giornata era secondo in classifica, mentre il Grifo di Alvini decimo: finì in partità, per i biancorossi in gol De Luca su rigore, ma protagonista anche Chichizola contro Lucca sempre dagli undici metri.

E a proposito di rigori il Pisa è la squadra che ha realizzato più gol dal dischetto nella serie B 202223: otto (sugli otto assegnati), compresi gli ultimi due, contro Reggina e Venezia; sei di questi sono stati trasformati in gare casalinghe. Il Perugia quindi dovrà fare grande attenzione in area. In tema di gol, Il Perugia ha segnato 18 reti nelle ultime nove gare di campionato, per una media di due reti a match, dopo che in tutte le precedenti 16 di questo torneo ne aveva realizzate soltanto 10, ovvero 0.6 a incontro.

Tecnici a confronto: dall’arrivo di Luca D’Angelo (inizio ottobre 2022, proprio in occasione della gara del "Curi" contro il Perugia di Baldini), il Pisa ha raccolto 33 punti, frutto di otto vittorie e nove pareggi e due sconfitte (interne): nel periodo, soltanto il Frosinone ne ha messi assieme di più (43). Inoltre, sempre nel parziale, i nerazzurri hanno collezionato nove pareggi: nessuna avversaria ne conta di più (nove anche il Südtirol).

Dal ritorno di Fabrizio Castori (22 ottobre 2022 contro la Reggina) il Perugia ha raccolto 25 punti frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

In perfetto equilibrio il bilancio tra i due tecnici, Castori e D’Angelo che si sono affrontati in tre circostanze: una vittoria a testa e un pareggio, l’ultima volta nel 2020-2021 con Pisa e Salernitana.