Derby per la Primavera domani in casa alle 15

Soste di campionato ma un derby importante in programma a Pian di Massiano. La formazione Primavera, domani, al centro sportivo Paolo Rossi riceve la Ternana, sfida con fischio di inizio alle 15. La squadra Under 17, invece, sarà in campo oggi: si gioca Perugia-Reggina (recupero della nona giornata), si gioca al Paolo Rossi alle 12,30. Sosta di campionato, invece, per le formazioni Under 16 e Under 15. L’Under 14 sarà impegnata nel Trofeo Brizzi Pisani, Margine Coperta (Pistoia). Per quanto riguarda invece U13, U12, U9 è in agenda il " Memorial Emilio Della Penna", partecipano, tra le altre, Spal, Bologna, Sassuolo, Torino, Ascoli, Pescara. L’Under 10

è impegnata nel Sicily Cup con squadre provenienti da nazioni diverse. Partecipano Bologna, Roma, Lazio, Palermo, Olympiacos, West Bromwich, Wigan, Djurgardens.