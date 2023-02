Dell’Orco torna a pieno ritmo L’attacco resta in emergenza

Seduta di allenamento al mattino per i biancorossi di Fabrizio Castori che nel pomeriggio hanno partecipato all’ultimo saluto a Ilario Castagner. Allarme rientrato per Dell’Orco: il difensore, che contro la Ternana è rimasto seduto in panchina perché non al meglio della condizione, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo.

Restano invece da verificare le condizioni di Aleandro Rosi che ieri è rimasto in palestra. Già oggi si potrà avere un quadro più preciso sulle condizioni del difensore, uscito dal campo in anticipo nel derby di sabato.

Non sarà della partita Marco Olivieri: l’attaccante ieri è salito in campo insieme a Curado per una seduta differenziata. Anche il difensore sarà costretto a saltare il prossimo incontro, venerdì, nell’anticipo della giornata di campionato, contro il Pisa. I due guardano all’impegno successivo, il turno infrasettimanale che la squadra giocherà al "Curi" mercoledì primo marzo contro il Como. Difficile, ma non impossibile, invece, il recupero di Di Serio, anche se le possibilità per l’impegno più vicino sembrano poche.

Fuori dai giochi, ad allungare la lunga lista degli indisponibili, anche Lisi che è stato fermato dal giudice sportivo.

Castori avrà ancora due sedute di allenamento per fare il punto della situazione sulla squadra da proporre contro il Pisa. In difesa, il tecnico ha la disponibilità di Sgarbi, Angella, Dell’Orco e Struna, sulla sinistra al posto di Lisi troverà una maglia dall’inizio Paz. A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta, con Santoro e Capezzi che partono in vantaggio, mentre in attacco, in buone condizioni ci sono Di Carmine, Matos e Ekong.

Miglior Grifone. I due gol, il primo che ha aperto le danze e l’ultimo che ha messo la ciliegina sulla torta, meritano la tappa del Miglior Grifone-Stile Gioiello, il trofeo ideato dal centro di Coordinamento dei Perugia club. Gregorio Luperini ha conquistato la tappa nel derby con il 43,1 per cento dei voti. In testa alla graduatoria generale c’è sempre Simone Santoro con 99 voti, seguono Dell’Orco con 73 voti, Gori con 72 e Di Carmine con 70.