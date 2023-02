Debutto di mister Machi alla guida del Città di Castello contro Tau Altopascio

CITTÀ DI CASTELLO - Dopo una settimana iniziata con il pesante ko rimediato a Livorno e proseguita prima con l’esonero dell’allenatore Antonio Alessandria e poi con la decisione del club biancorosso di affidare la guida tecnica della squadra a Gualtiero Machi, il Città di Castello affronta oggi allo stadio “Bernicchi“ il Tau Altopascio con il dichiarato proposito di effettuare una chiara inversione di rotta rispetto alle ultime giornate. Il pessimo cammino in campionato (appena 5 punti conquistati in 7 partite disputate, 3 sconfitte nelle ultime 4 gare tra le mura amiche) ha pericolosamente avvicinato la zona play-out, per cui far risultato contro un avversario ora al quint’ultimo posto diviene di primaria importanza per scacciare l’incubo di trovarsi impelagati nelle zone pericolose della classifica. Il nuovo allenatore è consapevole del compito che l’aspetta: "Iniziare con il passo giusto – dichiara – sarebbe indubbiamente importante. È una partita delicata per la classifica, per il morale e per dare valore al nostro lavoro. Dai primi allenamenti ho avuto sensazioni positive, i ragazzi sono concentrati e determinati. Purtroppo dovremo far fronte alle assenze di alcuni giocatori, spero di poterli recuperare nel più breve tempo possibile ma sono certo che chi giocherà darà il massimo per rimpiazzarli nel migliore dei modi. Sono fiducioso, perché credo di avere a disposizione un gruppo valido sia dal punto di vista tecnico che da quello umano. Il Tau Altopascio è un avversario difficile: anche loro di recente hanno cambiato guida tecnica affidandosi ad un allenatore esperto, ci daranno del filo da torcere. Confido nel nostro spirito di rivalsa". Oltre a Nannelli, Brunetti e Massai, è indisponibile anche Grassi. È ipotizzabile che mister Machi passi dalla difesa a 3 a quella a 4 e proponga un 4-3-3 con Genovese tra i pali, Mosti, Mariucci, Tersini e Rossitto a comporre la linea difensiva, Mezzasoma, Gorini e Trovato a centrocampo, Sylla, Doratiotto e Calderini in avanti. Arbitro: Daddato di Barletta.

Paolo Cocchieri