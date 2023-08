Dat femminile 3x3 Lo scudetto alle Dat Ladies da Perugia

Lo scudetto del Dat femminile 3x3 va alle Dat Ladies da Perugia o, per meglio dire, Beatrice Olajide, Satya Riccioni, Lucina Cragnolino, Winner Bartholomew e Candy Edokpaigbe. Per tenersi in allenamento e non perdere la forma migliore in vista della ripresa del campionato, le ragazze biancorosse, in attesa della nuova stagione di serie B, hanno deciso di partecipare all’Italian Streetbasket Circuit 2023, 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport e Estathè. Evento partito da Camerano il 9 giugno per poi toccare 88 città in tutta Italia, Perugia e Terni comprese, fino alle finali del 4 e 5 agosto a Cesenatico che hanno visto trionfare le portabandiera della Pallacanestro Perugia. Assente giustificata, per l’ultimo atto, Lucila Cragnolino, tornata in Argentina per le vacanze. "É una soddisfazione incredibile – ha dichiarato Beatrice Olajide ai microfoni di Sky Sport – perché abbiamo iniziato questo torneo quasi per gioco. Ci piaceva il fatto di poter giocare in diverse città e in mezzo alle città. Una formula molto particolare. Poi, in campo, ci siamo rese conto che avremmo potuto dire la nostra e partita dopo partita siamo cresciute sotto tutti i punti di vista". E così le Dat Ladies da Perugia l’hanno spuntata sulle altre undici finaliste arrivate da tutta Italia. E adesso tutte al PalaPellini per la nuova stagione. Si riparte sognando la serie A2, con il tricolore sul petto...

Nicola Agostini