Oggi è un altro grande giorno. Oggi il Gubbio si gioca una di quelle partite che possono valere una stagione, una di quelle gare che tifosi, giocatori e staff sognano da inizio stagione. Sì, sognare è il verbo giusto: questo stanno facendo i rossoblù, a partire dal condottiero Piero Braglia, sicuramente avvezzo a questi palcoscenici, ma che ha ancora voglia di stupirsi e stupire. La differenza, all’andata, l’ha fatta il connubio tra la sua esperienza e la spensieratezza dei suoi giocatori, pur sempre ben saldi mentalmente. La freschezza e la vitalità di Di Stefano e Spina, uniti alla qualità di Bulevardi e alla sicurezza di Signorini hanno scardinato la Virtus Entella, formazione che sulla carta è costruita per vincere, ma in campo, nel calcio, intervengono tutt’altri fattori. Attenzione, però, perché in 90 minuti tutto può succedere; guai a dare per scontati gli avversari, che torneranno a giocare con il coltello tra i denti e tanta voglia di ribaltare il risultato maturato nel match del “Barbetti”. Risuonano ancora le parole di mister Volpe al termine della partita di giovedì: "Questa è una partita che dura 180 minuti e non è ancora tutto compromesso, daremo battaglia fino alla fine.

La squadra non ha espresso sul campo quello che aveva fatto vedere in queste settimane d’allenamento dove c’era grande attenzione, concentrazione e intensità. Dovremo dare molto di più, servirà tutto quello che è mancato stasera: rabbia, cattiveria e voglia di fare gol in maniera più lucida, cercando poi di sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche. Mi auguro che la squadra capisca il momento, è ancora tutto nelle nostre mani".

I liguri promettono battaglia e i rossoblù mai si sono tirati indietro, anche se la trasferta, finora, più importante della stagione si farà con due defezioni importanti: Signorini e Morelli, squalificati, non potranno giocare. Pronti quindi a sostituirli, con ogni probabilità, Redolfi e Corsinelli: a meno che Braglia non voglia cambiare ancora aspetto tattico. La gara si potrà seguire in diretta TV su TRG, canale 13 del digitale terrestre, con collegamenti da studio insieme agli ospiti Roberto Filippetti, Federica Monarchi e Giacomo Marinelli Andreoli, con telecronaca da Chiavari di Giacomo Branco. Intanto, a testimoniare come il calcio possa fungere da collante anche e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, la squadra del Cesena – in attesa di far partire la propria avventura ai playoff - è scesa nelle strade per aiutare, una spalata alla volta, le parti della città rimaste colpite dai violenti fenomeni alluvionali che si sono abbattuti in queste settimane in Emilia Romagna.