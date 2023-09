Dall’Orvietana timidi segnali di risveglio. La vittoria non c’è, ma arriva il primo punto

ORVIETANA

0

FOLLONICA GAVORRANO

0

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Lorenzini, Congiu, Ricci, Siciliano, Gomes (86’ Chiaverini), Orchi, Marsili (80’ Fabri), Greco (65’ Veneroso), Manoni (83’ Santi). All.Fiorucci

FOLLONICA G.: Filippis, Ceccanti (75’Mezzasoma), Pignat (61’Dagata), Dierna, Pino, Souare (51’ Grifoni), Masini (46’ Barlettani), Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli (61’ Origlio). All..Masi

Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto (Preci e Bara)

Note: Espulso Botrini (FoGa) al 57’

ORVIETO - Nell’Orvietana si notano piccoli segnali di risveglio. Non sufficienti, però, per prendersi il primo successo stagionale. Il pareggio serve a cancellare lo zero dalla classifica, mantiene per la prima volta la porta di Marricchi inviolata ma non toglie tutti i dubbi sulle risorse reali della squadra di Fiorucci, ancora piuttosto virtuali. Forse, se il portiere avversario, Filippis, non avesse neutralizzato il penalty calciato da Greco, saremmo qui a parlare di altro. Corre il 57’, quando l’esordiente centravanti Marsili, sostituto di Santi, piacevole sorpresa per qualità e fisico, s’invola verso la porta avversaria lasciando sul posto il più diretto avversario. Aggira il portiere, ma, al momento di concludere è attaccato da Botrini che tocca anche la palla con una mano. Cartellino rosso per il difensore, già ammonito e palla sul dischetto. Esecuzione affidata al piede mancino di Greco che calcia forte, a mezz’altezza. Filippis intuisce e smanaccia la sfera. Il Follonica, già più arrendevole del previsto, che ha avuto nel portiere Filippis il migliore dei suoi, con l’inferiorità numerica diventa ancor meno pericoloso. L’Orvietana verso la mezz’ora riesce a prendere il pieno controllo della partita. Prima, salvo l’unico tentativo d’offesa da parte ospite, un rigore in movimento e una doppia conclusione di Marsili neutralizzata, s’era visto molto poco. Formazione biancorossa con le novità proposte da Fiorucci. Oltre Marsili, l’esordio di Greco dal primo minuto. Si rivede Siciliano a sostituire Vignati infortunato e subito nella mischia anche Manoni il cui fare è un po’ caotico ma redditizio. La ripresa, dopo l’episodio del penalty fallito, sempre e solo tanta Orvietana con il Gavorrano sempre più arroccato.

Roberto Pace