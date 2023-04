Da oggi tutti a Cascia Lisi e Santoro recuperano

PERUGIA - Recuperare. I punti persi e la convinzione di potercela fare. Il Perugia stamattina si ritrova a Pian di Massiano per iniziare a preparare la settimana più importante della stagione: alle 10 è prevista la partenza per il ritiro di Cascia che ospiterà la squadra fino alla gara di sabato con il Cosenza. Resteranno a casa solo Dell’Orco, ormai fuori da un mese e mezzo, e Olivieri che comunque a metà settimana dovrebbe rientrare in sede per riprendere il lavoro dopo l’infortunio muscolare. Non sarà a disposizione per il prossimo match, si valuta per la sfida con la Spal sette giorni dopo. Faranno parte del gruppo, invece, Santoro e Lisi che hanno saltato la trasferta di Genova ma saranno, con molta probabilità, disponibili per il match di sabato al Curi. La squadra oggi si allenerà di pomeriggio, poi Castori stilerà il programma delle giornate da trascorrere nel ritiro di Cascia.