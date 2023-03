Da oggi si può chiedere il rimborso del biglietto

Chi non potrà venire, può chiedere il rimborso del biglietto acquistato per il match di sabato scorso poi rinviato. Il biglietto acquistato per la gara Perugia-Reggina è valido anche per la gara di recupero in programma mercoledì 5 aprile alle 20,15. Per coloro che hanno acquistato i biglietti on line e sul sito sport.ticketone.it possono ottenere il rimborso attraverso la pagina https:www.rimborso.info seguendo la procedura indicata a partire dalle 16 di oggi fino alle 23:59 di venerdì 17 marzo. Per coloro che hanno acquistato il biglietto nei punti vendita TicketOne devono recarsi nello stesso punto vendita muniti di biglietto cartaceo, sempre dalle 16 di oggi fino alle 23:59 di venerdì. Invece coloro che hanno acquistato il biglietto alla biglietteria dello stadio solo qui possono ottenere il rimborso muniti del biglietto cartaceo. Il botteghino sarà aperto oggi dalle 16 alle 19, domani e venerdì 17 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Oltre questa data (17 marzo) non sarà più possibile ottenere il rimborso.

In mancanza di presentazione del biglietto cartaceo non è possibile ottenere il rimborso.