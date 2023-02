Da Castori a Di Carmine, il derby è nel mirino

di Francesca Mencacci

Otto punti la Ternana, sette il Perugia. Questo il bottino delle due squadre che sabato saranno di fronte al "Curi", nelle ultime cinque partite. Due squadre in salute che hanno alternato prestazioni importanti ad altre meno, ma che comunque viaggiano con un buon ritmo. Siamo al derby di ritorno e per mille motivi non sarà una partita come tante. Perché c’è una gara di andata che ha lasciato il segno in casa-biancorossa, soprattutto all’allenatore Fabrizio Castori, costretto a fare la valigia dopo la sconfitta al "Liberati". Fu un ko più indigesto di altri, per come è arrivato e per le conseguenze che ha portato.

Una gara che poteva prendere una piega differente se il Perugia avesse trasformato il rigore a disposizione al 27’ del primo tempo con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Male l’esecuzione di Samuel Di Carmine che con la Ternana, tanto per fare un altro nome ha un conto aperto. Per il rigore dell’andata, che ha creato uno scombussolamento in casa Grifo ma anche per quella doppietta realizzata nella stagione 2017-2018 vanificata dalla rimonta della Ternana che se ne andò con una vittoria per 3-2. Nello score personale di Di Carmine, almeno quel rigore nel derby di andata nella stagione 2017-2018 che ha regalato al Grifo un punto.

Detto di Castori, che ha il derby nel mirino dopo la scoppola dell’andata, e di Di Carmine, che nonostante non sia al cento per cento ma ha una voglia matta di tornare al gol, c’è da fare i conti con un successo che al "Curi" manca dalla stagione 2015-2016 e con un attacco che l’allenatore sta cercando di recuperare. Già, perché anche ieri Olivieri ha disertato la seduta di allenamento, il tecnico confida di averlo a disposizione nell’allenamento di oggi. Di Serio non è sceso in campo contro l’Ascoli perché non al meglio ma questa settimana lavora col gruppo. Matos ha dimostrato che nonostante la volontà, manca la freschezza dei tempi migliori, Di Carmine è lievemente acciaccato. Il più in forma del quintetto è Ekong che potrebbe ritagliarsi uno spazio in corsa. Ancora differenziato, ma non desta preoccupazione, Dell’Orco. La squadra continua ad allenarsi a porte chiuse, serve la massima attenzione per non vanificare quanto di buono fatto con l’incredibile rimonta.