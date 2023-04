Curva tutta colorata di bianco Tanto calore, poi la delusione

PERUGIA – Un palasport incandescente, la curva dei tifosi colorata di bianco, ma anche gran parte del restante palasport. Lo striscione innalzato prima del fischio d’inizio: "Fieri in viso, noi siamo Perugia". Un’accoglienza degna di una finale scudetto, un’autentica bolgia con i sostenitori che non si sono risparmiati un momento ed hanno sostenuto a gran voce i propri beniamini. In campo però non c’erano belve con gli occhi della tigre, mancava la determinazione. Fatica sprecata quella degli sportivi perugini, perché si sono visti solo agnellini impauriti.