Curva Sud "sold out": oltre mille nel settore ospiti La biglietteria dello stadio aperta dalle 10 alle 13

PERUGIA - Curva Sud praticamente esaurita. Alla chiusura della prevendita per il settore ospite il dato ha fatto registrare 1.100 tifosi che oggi spingeranno il Cosenza nella delicata sfida contro il Perugia. Anche in casa Grifo comunque, alla vigilia del confronto con il Cosenza, ci sono stati segnali nella prevendita. Sono circa 4.300 i sostenitori biancorossi che oggi saranno sugli spalti per incitare la squadra di Castori nella delicata sfida-salvezza contro la squadra dell’ex Viali. I sostenitori del Perugia potranno acquistare il biglietto anche oggi.

Diverse sono le modalità: online sul sito Ticketone (in questo caso sarà necessaria la Grifo Card), nelle ricevitorie autorizzate e al botteghino di Pian di Massiano che aprirà alle 10 e chiuderà, tassativamente, alle 13, un’ora prima del fischio di inizio. I ritardatari potranno acquistare il tagliando online e nelle ricevitorie autorizzate fino all’ultimo secondo. Il Perugia, in un giorno che vale una fetta importante di permanenza in serie B, ha bisogno del suo pubblico e sicuramente i tifosi biancorossi risponderanno presenti all’appuntamento.