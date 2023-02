Curva Nord, biglietti quasi finiti Al Curi si va verso il tutto esaurito

Un’altra giornata a caccia del biglietto per assistere alla partita di sabato contro la Ternana. E se nella prima giornata di prevendita sono stati venduti quasi duemila tagliandi, ieri il numero è addirittura cresciuto: quasi 2500 biglietti staccati, per un totale, abbonamenti compresi di 7.023 posti già assegnati per il derby di ritorno che si gioca alle 16,15. La Curva Nord è quasi sold out, biglietti quasi finiti per il settore più caldo dello stadio. Restano a disposizione circa 1.500 biglietti. La capienza del Curi, con la gradinata chiusa, la Nord a pieno regime e la tribuna al cinquanta per cento, compresa la Sud è di 9736 posti, 1100 sono a disposizione degli ospiti, sono quindi circa 8.600 i posti disponibili per i tifosi del Perugia, ai quali vanno sottratti gli abbonamenti (2.764). Di fatto, quindi, c’erano circa seimila biglietti in vendita, escluso il settore ospiti. E si va verso il tutto esaurito. Per quanto riguarda i tifosi della Ternana, oggi alle 12 è prevista la riunione del Gos che metterà a punto il piano sicurezza e che darà l’ok alla partecipazione dei tifosi ospiti che arriveranno al Curi in 1.100: questa la disponibilità per i supporter rossoverdi. Diverse le limitazioni per l’acquisto anche per il numero ridotto delle ricevitorie abilitate, appena cinque, e tutte in città. Non c’è possibilità di acquisto in altre zone che contano tanti tifosi del Perugia, da Città di Castello a Todi, senza trascurare la zona del Trasimeno. I tagliandi, inoltre, possono essere acquistati solo in presenza (non è abilitato l’acquisto da casa, in modalità on line) e con la carta di identità. Il Perugia calcio comunica, infatti, che la vendita dei tagliandi per Perugia-Ternana è possibile solo nelle ricevitorie abilitate "La Dea Bendata" a San Sisto, Tabaccheria 18 a Perugia, B-One di Barbara Isidori a Corciano, alla Tabaccheria n. 52 di Perugia, Planetpay via Annibale Vecchi 51, e ovviamente al botteghino di Pian di Massiano.

La biglietteria di Pian di Massiano, che anche ieri ha lavorato senza sosta dalla mattina alla chiusura serale, questa settimana osserverà i seguenti orari: oggi, domani e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per quanto riguarda il giorno della partita, l’orario della biglietteria sarà comunicato nei prossimi giorni, ma potrebbe essere inutile.