Covisoc in attesa, Balata strizza l'occhio al Lecco

Sale l’attesa per le decisioni della Covisoc. Ma intanto il presidente della B, Balata, pare strizzare l’occhio al Lecco, squadra neo promossa che ha spedito, nei termini perentori del 20 giugno, una documentazione incompleta per un foglio tardivamente firmato dal Prefetto di Padova e spedito il 21. Ma in merito, come riferisce La Gazzetta dello Sport, il presidente della Lega B Mauro Balata si è così espresso: "Aspettiamo di acquisire tutta la documentazione presentata dal Lecco e che si esprimano gli organi federali che hanno la competenza per farlo. Le regole sono quelle, ma in questo caso va considerato un fatto: se i playoff di Serie C vengono fatti slittare di dieci giorni, probabilmente ci si sarebbe dovuti preoccupare delle società promosse come il Lecco, aiutandole nello sbrigare le pratiche per l’iscrizione o prorogando i termini della stessa".