Costanzi potrebbe restare al Volleyball Foligno: l'annuncio a Perugia

Grandi manovre nel mercato della pallavolo regionale che ha ancora qualche colpo interessante da raccontare. La campagna di rafforzamento della Volleyball Foligno è partita in ritardo ma sta ottenendo buoni risultati e per il prossimo campionato di serie B maschile non si prospetta malvagio il collettivo.

Un punto cruciale sarà quello del palleggiatore Riccardo Costanzi che era in procinto di tornare a Spoleto ma pare abbia avuto un ripensamento in seguito agli ultimi accadimenti (reintegrazione dei falchetti nel campionato nazionale). Il mese di agosto è effervescente anche per il mercato delle categorie regionali, tradizionalmente più attardate rispetto a quelle di livello superiore.

Potrebbe avere un organico molto competitivo la Nuova Pallavolo Spoleto che si annuncia agguerrita per la prossima serie C femminile. Le biancoverdi sono riuscite a far rientrare a casa l’opposta Alessandra Capezzali che ha indossato negli ultimi anni la maglia di Trevi (B1).