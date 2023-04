Cosenza da capogiro e lagunari in ripresa

Perché con quattro punti conquistati in due gare il Perugia è stato risucchiato in zona play out? Perché un rendimento che potrebbe essere sufficiente per puntare a zone più edificanti della graduatoria non è abbastanza per lottare per la salvezza? La risposta è che Venezia e soprattutto Cosenza hanno un rendimento, nelle ultime settimane, da capogiro. Veramente sorprendente, al limite dell’incredibile, quello del Cosenza che nelle ultime cinque gare è secondo solo al Genoa con dodici punti conquistati grazie a quattro successi su cinque, gli utlimi tre consecutivi e tutti per 1-0. Un cammino record che ha permesso ai calabresi di tornare a sperare. Anche i lagunari hanno inserito la marcia importante, due vittorie consecutive, decimo posto nelle ultime cinque sfide con sette punti. Più del Perugia che, quattordicesimo nella speciale classifica con una vittoria, due pareggi e due sconfitte, ha messo insieme cinque punti. Molto male la Reggina, ma meglio non cadere nella trappola.