Corsa-salvezza, dieci giornate da brivido

di Francesca Mencacci

Il Perugia resta dove era senza scendere in campo: i 30 punti prima del turno valgono ancora la salvezza anche dopo il posticipo della domenica. Ma la situazione adesso è tanto intrigante quanto complessa in zona play out: non molla nessuno, tutte le squadre restano attaccate alla salvezza. Un occhio ai campionati passati ed emerge che questa è un’anomalia: perché con il successo del Cosenza sulla Spal, adesso ci sono sei squadre in due punti.

Ricapitolando, dopo i pareggi arrivati nei due scontri diretti del sabato (Venezia-Brescia 1-1 e Benevento-Como 0-0) nel match salvezza della domenica il Cosenza ha battuto 1-0 la Spal grazie alla rete di Brescianini. Un successo che ha permesso alla formazione di Viali di portarsi a quota 29 punti (come il Benevento), a -1 dalla salvezza diretta, lasciandosi dietro Brescia e Spal. Si preannunciano nove gare (dieci per il Perugia di Castori) da perderci il sonno.

Il calendario del Grifo. Il Perugia, fatta eccezione per il Brescia, prima o poi, in casa o fuori, dovrà incontrarle tutte: Venezia, Cosenza, Spal e Benevento. Più il Cittadella (avversario di sabato) che ha cinque punti in più e non può considerarsi certo al sicuro. Nessuno ha un calendario come la squadra di Castori. Un vantaggio o uno svantaggio rispetto alle altre?

Di sicuro mai come quest’anno tutte le squadre del campionato sono in lotta per qualcosa, quindi non ci saranno gare meno tirate per le avversarie dei biancorossi.

Il Grifo, delle dieci rimaste, deve giocare sei gare in casa e quattro fuori. Al Curi se la vedrà con il Cosenza e all’ultima giornata con il Benevento, mentre saranno in trasferta gli appuntamenti con Cittadella, Spal e Venezia. Inoltre i quattro scontri diretti saranno tutti alla fine, nelle ultime cinque giornate (nel mezzo la gara in casa con il Cagliari). Sarà anche importante conoscere la data del recupero del match con la Reggina, la speranza è che non crei ostacoli nel percorso.

Confronto. Fatta eccezione per la sconfitta con il Cittadella al Curi (unica macchia interna del Castori bis), il Perugia è imbattuto fino ad ora con le squadre in lotta. O in attivo come con il Brescia, unica squadra già affrontata nel ritorno (sconfitta per 2-1 all’andata, 4-0 al Curi). Perché con il Cosenza e con la Spal ha fino ad ora pareggiato (0-0, sia in Calabria che al Curi contro la squadra di Ferrara). Ha invece vinto con Venezia (in casa) e Benevento. Il trend, quindi, fa ben sperare in vista di questo tour de force che non ammetterà passi falsi.

Questa la classifica aggiornata:

Frosinone 62, Genoa 53, Bari 50

SudTirol 48, Pisa 42, Reggina 31*, Cagliari 42, Parma 41, Palermo 39, Modena 38, Como 36, Ascoli 36, Ternana 36, Cittadella 35, Perugia 30*, Venezia 30,

Benevento 29, Cosenza 29, SPAL 28, Brescia 28.