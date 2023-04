Contro il Gubbio in arrivo una Torres affamata di punti per scongiurare la trappola playout

Al rientro dopo due giorni di riposo, i rossoblù cominciano a preparare la penultima gara di campionato, l’ultima in casa, prevista per sabato pomeriggio alle ore 17:30, quando al “Barbetti” arriverà una Torres affamata di punti per scongiurare la trappola playout e conquistare la salvezza.

I ragazzi di mister Braglia sono reduci dal pareggio esterno contro il Siena, che ha acciuffato il gol del 2-2 nei minuti finali, con il conto dei risultati utili consecutivi che sale a sei, frutto di quattro vittorie e due pareggi. Questo score positivo fa ben sperare in vista della conclusione della regular season ma non solo, anche in prospettiva playoff, per i quali il Gubbio è già qualificato ma vuole il massimo risultato: il quarto posto. Questo permetterebbe agli umbri di giocare la prima fase -quella relativa al proprio girone- sempre in casa, avendo a disposizione il fattore campo e due risultati su tre: in caso di pareggio, al termine dei 90’ regolamentari, passerebbe la squadra con il miglior piazzamento in classifica.

Le premesse per fare bene ci sono tutte - la squadra si è ripresa dal periodo di difficoltà ed è ben equilibrata, con tutti i reparti che sembrano girare secondo le istruzioni del mister-, ma prima è importante chiudere bene la stagione regolare, ragionando partita per partita senza sottovalutare gli avversari. In questo senso diventa più che importante recuperare tutti gli acciaccati; Toscano e Di Stefano, nell’ultima gara, non sono stati neanche convocati, mentre Bulevardi è partito titolare ma non era nella forma fisica ideale.

Rientrerà dalla squalifica Rosaia, che andrà a rimpolpare il pacchetto centrocampisti, dal quale però dovrà essere escluso Bontà, squalificato dopo l’ammonizione rimediata nell’ultima partita.