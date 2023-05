Conferme per Branca e Pontevalleceppi

É già tempo di mercato in Eccellenza. Tempo di riconferme per Branca e Pontevalleceppi. Entrambe hanno chiuso la stagione al quarto posto e per il Branca anche la ciliegina della storica vittoria della coppa di Eccellenza. Logico così che entrambi i tecnici siano stati riconfermati. Andrea Lisarelli guiderà dunque il Branca anche nella prossima stagione e lo stesso vale per Nicola Polverini che ha dimostrato di sapere il fatto suo alla prima esperienza al timone di una prima squadra. A Città di Castello, invece, smaltita la delusione per la retrocessione, la società riparte con un rinnovato entusiasmo. "La Società – sottolinea il presidente Paolo Cangi - riparte convinta: certo ferita per quanto avvenuto, ma col giusto entusiasmo. Entro la prossima settimana sarà definito l’organigramma tecnico, che renderemo noto perché la città, i tifosi hanno bisogno di certezze. E intendiamo darle. Mi assumo per intero la responsabilità del fallimento sportivo: eravamo partiti ottimamente, poi da dicembre son venuti meno certi equilibri".

Nicola Agostini