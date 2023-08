"Con questo gruppo posso crescere tanto"

Giovanni Giunti è tra i giovani che ha maggiormente convinto in questo pre campionato. Il centrocampista, nella notte di Gubbio, ha realizzato il rigore decisivo che ha assegnato la vittoria al Grifo. "Questo è un gruppo molto tranquillo, mi trovo molto bene, sono giocatori forti che mi stimolano giorno dopo giorno a migliorare. Non voglio crearmi grandi aspettative per quello che sarà il mio futuro in questo campionato, penso solo a lavorare e a prendere quello che viene".

E sulla situazione che tiene il Grifo in bilico, aggiunge. "Ci sono giocatori di grande esperienza che riescono a indirizzare sulla strada giusta noi giovani".

Sul match contro il Gubbio, Giunti spiega: "Abbiamo provato a fare quello che facciamo in settimana, qualche volta ci siamo riusciti altre meno, dobbiamo continuare su questa strada che è quella giusta".