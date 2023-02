Con la rete di Brevi il Trestina si aggiudica lo scontro-salvezza con l’Orvietana

1

ORVIETANA

: Montanari 6, Sensi 7, Bologna 7, Ceccuzzi 6,5 (32’ s.t. Barbarossa 6), Cenerini 7, Della Spoletina 7, Di Cato 6,5 (28’ s.t. Convito 6), Gramaccia 6,5, Ferri Marini 6, Belli 6,5 (34’ s.t. Bazzoffia 6), Brevi 7. All. Farsi 7

ORVIETANA: Marricchi 6, Biancalana 6 (14’ s.t. Siragusa 7), Patrizi 6, Frabotta 6, Ricci 6, Bassini 6, Rosini 6 (29’ p.t. Carletti 6), Rinaldi 5,5 (45’ s.t. Borgo s.v.), Tomassini 5,5, Alagia 5,5 (23’ s.t. Omohonria 6), Mignani 5,5 (27’ s.t. Megaro 5,5). All. Fiorucci 6

Arbitro: Deborah Bianchi di Prato 7

Marcatore: 34’ p.t. Brevi

Il Trestina si aggiudica lo scontro salvezza contro l’Orvietana e centra quella vittoria che mancava dal 23 ottobre. Inizia nel migliore dei modi l’avventura sulla panchina bianconera di Francesco Farsi, con la squadra che ottiene 3 punti pesantissimi al termine di una gara nella quale tutti i giocatori altotiberini si sono espressi in maniera convincente. Il nuovo tecnico trestinese schiera i suoi con un inedito 3-5-2, sul fronte opposto mister Fiorucci opta per il 4-3-1-2. Passano appena 45 secondi e i locali rischiano grosso quando, su rinvio di Montanari, il pallone colpisce la schiena di Tomassini e termina sul fondo. I padroni di casa iniziano a spingere in avanti e al 10’ vanno vicinissimi al gol: lancio di Bologna, Sensi dal fondo crossa per Gramaccia che di testa, da posizione favorevolissima, non trova la porta. I locali insistono nella pressione offensiva e al 18’ è Sensi che, su corner di Ceccuzzi, colpisce di testa, ma la mira è sbagliata. L’Orvietana va al tiro al 24’ su punizione dalla distanza di Bassini bloccata in due tempi dal portiere, quindi al 29’ il tecnico ospite deve sostituire l’infortunato Rosini, rilevato da Carletti. Al 33’ Ferri Marini ispira Belli sul cui cross la difesa libera, quindi 1’ dopo i bianconeri realizzano la rete che risulterà decisiva con Brevi, che di testa sfrutta un bel cross di Belli. Si va all’intervallo sul vantaggio dei locali. La ripresa si apre con un tentativo al volo di Tomassini (5’) e un rasoterra di Bologna (7’), ma in entrambi i casi la mira è sbagliata. Al 14’ Siragusa rileva Biancalana e dopo 6’ il nuovo entrato è provvidenziale in una chiusura difensiva su Ferri Marini, che stava per presentarsi davanti a Marricchi. Il match poi non offre particolari sussulti (solo un tentativo da lontano di Ricci al 27’). Al 39’ opportunità in contropiede per il Trestina, Barbarossa si procura una punizione dal limite: il tiro di Ferri Marini è respinto dalla barriera.

Paolo Cocchieri