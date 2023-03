Con la Reggina il 5 aprile: sarà trittico al Curi

di Francesca Mencacci

Tre gare in nove giorni al "Curi". Il Perugia si gioca una fetta di salvezza la settimana di Pasqua nello stadio di casa. La Lega ieri ha comunicato la data del recupero della gara con la Reggina: il match saltato sabato scorso (a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato nei giorni precedenti il territorio umbro) sarà disputato mercoledì 5 aprile alle 20,15. Era nell’aria: come previsto, la Reggina non ha dato disponibilità a giocare nel week end della sosta per le Nazionali, perché ha in ballo diverse convocazioni e non ha accettato la soluzione che invece avrebbe proposto il Perugia.

Le soluzioni alternative non erano molte, i due club hanno trovato l’accordo per la sfida infrasettimanale che crea pochi problemi alla formazione di Inzaghi (impegnata venerdì 31 marzo a Genova e poi il giorno di Pasquetta, il 10 aprile in casa) e che invece per il Grifo vuol dire tre gare consecutive in casa. Con la soluzione del 5 aprile è anche cambiato il giorno del match con il Frosinone, anticipato di un giorno: la gara con la capolista che era in agenda domenica 2 aprile, è stata anticipata a sabato 1 aprile sempre con fischio di inizio alle 16,15. La settimana si completerà con il match nel giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile che vedrà il Perugia impegnato con il Modena (fischio di inizio alle 15). Il Grifo avrà quindi il vantaggio non solo di giocare tre volte consecutive spinto dai suoi tifosi, ma anche di evitare viaggi, spostamenti in una settimana così impegnativa. Un risparmio di energie importante per la squadra di Castori che ne avrà bisogno per metterle il campo. Intanto sabato con il Cittadella il Perugia sarà chiamato a riprendere la marcia spedita intererrotta da qualche settimana (un punto in tre partite).

Ecco quindi il cammino del Perugia fino al match di Pasquetta.

Cittadella-Perugia, sabato prossimo con fischio di inizio alle 14. Poi la settimana successiva sarà di riposo: il weekend 25-26 marzo ci sarà la sosta del campionato per impegni della Nazionale italiana e servirà alla squadra per ricaricare le pile in vista del tour de force. Perugia-Frosinone, sabato 1 aprile 2023 alle 16,15, il recupero della ventinovesima giornata Perugia-Reggina, mercoledì 5 aprile alle 20,15; seguirà la trentaduesima giornata Perugia-Modena, lunedì 10 aprile alle 15.