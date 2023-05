Colombella Nord, calci e pugni agli avversari

Tra le decisioni del Giudice sportivo relative all’ultimo turno di campionato spiccano le squalifiche a carico del Colombella Nord, dopo la finale playoff di Seconda categoria vinta contro il Fontanelle. Sette giornate di stop per tre calciatori, Gabriele Miano, Antonio Prestieri e Mario Sorrentino "perché, al termine della partita, inseguiva gli avversari e colpiva alcuni di essi, alle spalle, con calci e pugni". Sei giornate invece per Michael Ceccarini, sempre del Colombella Perugia Nord perché, "espulso per doppia ammonizione, si rifiutava di uscire dal campo, proferendo frasi irriguardose e ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro. Condotto negli spogliatoi da due dirigenti, poco dopo usciva e proferiva frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo dell’arbitro ed anche del Commissario di Campo". In Prima categoria ammenda di 250 euro al Passignano "perché alcuni sostenitori della squadra ospite lanciavano sassi alla terna arbitrale senza colpire". Nell’Under 17, squalifiche di 5 gare per Filippo Serpentini (Superga 48) perché "espulso continuava a insultarre l’arbitro". Quattro turni di stop per Matteo Bravini (Amerina).