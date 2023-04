"Col Perugia dobbiamo vincere a tutti i costi"

Massimo Oddo, dopo il pari con il Modena, in trasferta, prepara la sfida al Perugia, sua ex squadra, domenica a Ferrara. "A Modena era importantissimo vincere, ma era fondamentale non perdere. Comunque abbiamo fatto un punto, ne abbiamo recuperato uno sul Cittadella che adesso è a tre distanze da noi, continuiamo con il nostro percorso sapendo che la prossima è una partita da vincere, con il Perugia abbiamo una grande opportunità, giochiamo in casa e dobbiamo vincere a tutti i costi". La Spal potrebbe avere qualche problema in difesa: Meccariello è stato ammonito e salterà la partita delle partite per squalifica. In più Arena è uscito dal campo prima della fine toccandosi l’inguine, e non è detto possa essere disponibile a sua volta. Così il tecnico rischia di affrontare il Grifo di Castori con Peda e Dalle Mura soltanto a disposizione come centrali di retroguardia, a meno di un recupero di Varnier che sembra difficile.