Cittadella contro il Grifo senza Branca e Gorini

Il Cittadella, prossimo avversario del Grifo, esce dal rocambolesco pareggio con il Palermo senza Branca e senza l’allenatore Gorini. La formazione veneta, in vantaggio di due gol, si è fatta rimontare e superare dal Palermo, poi ha riacciuffato il pareggio (3-3), ma nel finale di match ha perso il capitano Branca che ammonito ha rimediato il secondo giallo che lo costringerà a saltare la prossima gara in agenda sabato a Cittadella.

Espulso anche l’allenatore Gorini che quindi sabato non sarà in panchina a guidare i suoi contro il Perugia. Sull’espulsione e sulla classifica l’allenatore del Cittadella ha raccontato: "Ho esagerato ed ho chiesto scusa. Io ce l’avevo con l’arbitro, non con Corini o qualcuno dei suoi giocatori. La classifica è molto compatta, ogni partita è una battaglia dobbiamo continuare a far punti, ricordiamo sempre bene che fino a dicembre eravamo penultimi. Le nostre doti sono tante".