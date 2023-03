Città di Castello, ripresa da incubo Il Poggibonsi passa in rimonta

CITTÀ DI CASTELLO

1

POGGIBONSI

2

CITTÀ DI CASTELLO: Guerri 6,5, Mariucci 6 (22’ s.t. Rossitto 6), Tersini 6, Brunetti 5,5, Gorini 6,5, Buono 6,5, Pupo Posada 6, Mosti 6,5 (41’ s.t. Massai s.v.), Troqe 5,5 (23’ s.t. Doratiotto 5,5), Calderini Elio 6,5 (39’ s.t. Sylla s.v.), Grassi 7. All. Machi 6

POGGIBONSI: Pacini 6, Bonechi 5,5 (1’ s.t. Bellini 7), Di Paola 6 (29’ s.t. Tognetti 6), Bigozzi 7 (45’ s.t. Marafioti s.v.), De Santis 6, Borri 6,5, Muscas 6 (36’ s.t. Polo 6), Camilli 6, Barbera 6, Regoli 5,5, Riccobono 6,5. All. Calderini 6,5

Arbitro: Gallo di Castellammare di Stabia 6 Marcatore: 25’ p.t. Calderini (rig.), 2’ s.t. Riccobono (rig.), 41’ s.t. Borri

Note: ingresso gratuito per le donne. Espulsi: al 49’ s.t. Brunetti (doppia ammonizione)

CITTÀ DI CASTELLO - Un tempo per uno fa…male solo al Città di Castello, che rimedia la quinta sconfitta consecutiva: fa festa invece il Poggibonsi, che torna alla vittoria dopo 3 passi falsi di seguito. La prima frazione è un dominio assoluto dei locali, abili nel recuperare palla e ripartire con ficcanti verticalizzazioni. Al 6’ Grassi (positiva la sua prova) va alla conclusione dal limite, senza trovare la porta. Al 18’, su angolo di Gorini, Mosti colpisce di testa e manda il pallone sulla traversa. Al 25’, su corner di Gorini, Brunetti va al tiro e un difensore respinge, sul pallone si avventa Calderini che viene spinto a terra in area da Riccobono: è rigore, che lo stesso Calderini trasforma. Alla mezz’ora Buono mette in azione Calderini, sul cui cross il portiere respinge di pugno, Grassi calcia ma un difensore con il corpo ribatte. Al 39’ Grassi da fuori area fa partire un tiro, ma anche questa volta il pallone termina sulla traversa. Al ritorno in campo dopo l’intervallo il tecnico ospite getta nella mischia un attaccante (Bellini) al posto di un difensore (Bonechi) ed il nuovo entrato dopo 2’ è abile a procurarsi un rigore per una spinta di Mariucci: sul dischetto va Riccobono, che non sbaglia. Il Poggibonsi prende il comando delle operazioni: all’8’ Bellini crossa per Regoli sul cui tiro da distanza ravvicinata Guerri si supera, al 24’ Barbera sfiora il gol con un tiro dal limite che termina alto di poco. Chance per il Città di Castello al 32’: Calderini appoggia a Doratiotto, che spreca. Al 41’, su punizione di Riccobono, Borri di testa sigla il gol della vittoria dei toscani. Al 49’ Brunetti rimedia il secondo giallo per un fallo a metà campo su Camilli e viene espulso.

Paolo Cocchieri