"Città di Castello, ripartiamo per risalire subito"

CITTÀ DI CASTELLO - "Non firmerei per il secondo posto": era il 20 giugno 2022, si presentava la nuova società e questa fu la risposta del presidente Paolo Cangi alla domanda del vostro cronista sugli obiettivi stagionali. Una dirigenza con all’interno un personaggio di spicco come Piero Mancini annunciava di mirare a traguardi ambiziosi. Undici mesi dopo, il Città di Castello è retrocesso in Eccellenza al termine di un campionato concluso all’ultimo posto, con una prima parte di stagione positiva (25 punti all’andata) ed un girone di ritorno da incubo (appena 7 punti). In una dichiarazione diffusa ieri l’altro agli organi di informazione, il massimo dirigente biancorosso si è assunto le proprie responsabilità senza accampare alibi (pur accennando a difficoltà sopraggiunte nell’arco dell’annata, alcune delle quali assolutamente oggettive), ha ribadito che la società è intenzionata a ripartire con il proposito di riportare il Città di Castello nel calcio che conta, ha annunciato che la prossima settimana verrà ufficializzato l’organigramma tecnico e, soprattutto, ha affermato che "i conti sono stati messi a posto ed al 30 giugno saremo del tutto "puliti" rispetto al pregresso". Un quadro economico nel quale emergevano sovente delle falle: questa, par di capire, sarebbe stata la causa per la quale non si è intervenuti a colmare lacune tecniche abbastanza evidenti. Se il problema è risolto, i tifosi sperano allora che alle promesse possano seguire i fatti…

Paolo Cocchieri