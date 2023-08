Città di Castello premia Giuseppe Cuccarini, coach vincente: "Orgoglio e gratitudine"

CITTÀ DI CASTELLO – È stata una giornata speciale quella di mercoledì, giornata di premiazione voluta dall’amministrazione comunale tifernate e dedicata a Giuseppe Cuccarini (foto), allenatore di pallavolo che nell’ultima stagione ha vinto il campionato e la coppa Italia di serie A2 femminile con la Roma, dopo aver mietuto successi in Italia e all’estero: "Fa sempre molto piacere tornare a casa, le mie radici di uomo e di sportivo sono sempre forti dentro di me, anche se per lavoro mi sono allontanato molto. Ovunque vada porto sempre con orgoglio la mia identità tifernate, tutto ciò che mi lega a questa comunità, tutto ciò che mi ha permesso di arrivare a traguardi personali e sportivi importanti. Se ho potuto fare della pallavolo la mia professione lo devo al fatto che qui a Città di Castello per 10-15 anni sono stato in una scuola, in cui ognuno di noi imparava e metteva del proprio per crescere insieme a Fausto Polidori, che è stato il precursore e l’animatore di tutto. Ho imparato tanto e poi ho iniziato a camminare da solo togliendomi belle soddisfazioni come quest’anno, dove a Roma siamo stati protagonisti di una grande stagione, vincendo tutte le partite tranne una persa 3-2 e tornando in serie A1, dove continuerò ad allenare anche nel prossimo campionato". Consegnata una targa per testimoniargli "la gratitudine e l’orgoglio di Città di Castello per la prestigiosa carriera sportiva in ambito internazionale che ha connesso i ripetuti successi all’immagine della città".

A.A.