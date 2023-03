Città di Castello, ostacolo Arezzo Machi: "Daremo il massimo"

CITTA’ DI CASTELLO - Quella di oggi contro l’Arezzo non è sicuramente una partita semplice per la truppa di mister Gualtiero Machi, sia per le implicazioni di classifica (tifernati ormai pericolosamente vicini alla zona proibita della classifica, amaranto in lotta con la Pianese per la promozione e il ritorno nel calcio che conta) sia per quelle societarie che vedranno il duo Cangi-Mancini, ora timonieri della società biancorossa ma con un passato dirigenziale all’Arezzo. Senza lo squalificato Calderini e i portieri Nannelli e Genovese, con Massai che potrebbe anche essere aggregato, e col dubbio di poter impiegare Grassi e Brunetti, Gualtiero Machi chiede uno sforzo importante ai suoi: "Stiamo cercando di recuperare intanto gli infortunati per cui la formazione è ancora da decidere ma chi andrà in campo darà il massimo in queste tre partite molto difficili. Nel girone di ritorno gli infortuni ci hanno penalizzato e ci troviamo a disputare una parte finale di campionato che non era nelle aspettative societarie e tecniche: con questa situazione di classifica poco rassicurante serve andare in campo col coltello tra i denti per tirarci fuori prima possibile dalla zona calda. Il calendario non è dei migliori ma ogni partita deve essere giocata al massimo".

CITTÀ DI CASTELLO: Guerri, Mariucci, Rossitto, Brunetti, Gorini, Tersini, Mezzasoma, Trovato, Doratiotto, Sylla, Pupo Posada.

Arbitro: Alberto Poli di Verona (Romagnoli e Tagliafierro).