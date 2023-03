Città di Castello, Orvietana e Trestina: la salvezza passa per gli scontri incrociati

di Nicola Agostini

La salvezza delle umbre di serie D passerà per gli scontri incrociati. Città di Castello, Orvietana e Trestina hanno approfittato della sosta per prepararsi al meglio al rush finale. A sei giornate dalla fine, la classifica vede Trestina, Montespaccato e Terranuova ultime con 27, poi Orvietana e Città di Castello a quota 30 e Tau Altopascio e Grosseto appaiate al sestultimo posto con 31 punti. A quota 32 c’è l’Ostiamare che oggi sarebbe salva senza playout. Il Città di Castello, che viene da 6 sconfitte consecutive, ripartirà, dopo la sosta, con Antonio Alessandria in panchina, richiamato dopo le 4 sconfitte di fila collezionate da Gualtiero Machi. Domenica 2 aprile sfida interna contro il Follonica Gavorrano, poi il derby di Trestina il giovedì di Pasqua e, a seguire, Sangiovannese in casa, derby ad Orvieto, Terranuova in casa e Flaminia in trasferta all’ultimo turno. Per l’Orvietana, che ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 giornate, alla ripresa trasferta a Seravezza, poi, il giovedì di Pasqua, arriva il Ghiviborgo al Muzi. Nelle ultime 4 gare trasferta a Ponsacco, derby casalingo con il Città di Castello, trasferta a Livorno e all’ultimo turno arriva il Montespaccato al Muzi. Il Trestina, reduce dagli ultimi 2 ko di fila, ripartirà sabato 1 aprile da Ponsacco. Giovedì 6 derby casalingo con il Città di Castello, poi trasferta a Livorno la domenica dopo Pasqua e, negli ultimi 3 turni, Montespaccato in casa, Arezzo fuori e Ostiamare al Casini. Tanti scontri diretti con tutto il calcio regionale che fa il tifo per le tre formazioni umbre dalle quali dipendono anche promozioni e retrocessioni delle categorie inferiori.