CITTÀ DI CASTELLO - Pressoché impossibile per il Città di Castello trovare qualcosa da salvare nell’anticipo di sabato contro l’Ostiamare: ovviamente non il risultato (la terza sconfitta nelle 4 partite disputate nel 2023 allo stadio "Bernicchi") e nemmeno la prestazione, visto che a conti fatti il portiere laziale nell’arco del match ha dovuto effettuare solo una parata decisiva. Paolo Cangi è arrabbiato, "soprattutto perché - ammette - non riesco proprio a spiegarmi come questa squadra nell’arco di pochi giorni possa mostrare due facce totalmente diverse: a Ponsacco i ragazzi avevano offerto una prova convincente che solo per qualche decisione arbitrale discutibile non ha portato i 3 punti, con i laziali sin da subito ci sono state troppe incertezze e poca determinazione che hanno inevitabilmente portato alla sconfitta". Il presidente biancorosso non cerca alibi: "È vero che abbiamo perso due pilastri difensivi come Nannelli e Brunetti - sottolinea - ma chi li ha sostituiti ha fatto il proprio dovere. Sarebbe anzi grave se la squadra avesse perso certezze per due infortuni e per onestà va detto che anche prima dei cambi avevamo prodotto poco". "Abbiamo tirato in porta una volta per tempo e questo non va bene. Mi chiedo perché Sylla non sia entrato prima".

Paolo Cocchieri