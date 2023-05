Città di Castello in trasferta contro il Flaminia Il tentativo disperato per raggiungere i play-out

A Civita Castella contro il Flaminia per tentare il colpo di coda. Il Città di Castello prova in terra laziale un tentativo disperato di andare ai play out il cui raggiungimento sarebbe veramente un’impresa dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa contro il Terranova Traiana. A complicare il tutto sono arrivate le squalifiche di Gorini, per lui 4 giornate, ovviamente indisponibile anche per un eventuale play out, Sylla e Calderini che costringeranno mister Alessandria a mandare in campo un undici inedito e molto giovane. Massimo Pazzaglia (foto), vice di Alessandria: "Abbiamo avuto molti problemi fisici e squalifiche nel girone di ritorno ma abbiamo una squadra giovane che scenderà in campo per dimostrare il proprio valore. Dopo la sconfitta di domenica scorsa, ci siamo ricompattati ma siamo consapevoli che il nostro destino non dipenderà solo da noi ma anche daglialtri risultati. Siamo tranquilli e pronti a scendere con campo con anima, testa e cuore perché dovremo soffrire per 90 minuti ed oltre. Dico che dal 1 agosto tutta la rosa s’è allenata con professionalità e purtroppo ci sono annate nelle quali non tutto riesce".

Probabile formazione: Nannelli, Tersini, Mariucci, Grassi, Mosti, Buono, Pupo Posada, Massai, Doratiotto, Rossitto, Troqè.

Arbitro: Michele Giordano di Palermo (Canale e Lugaro)