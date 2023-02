Città di Castello, esonerato Alessandria

CITTA’ DI CASTELLO - Ci sarà un cambio della guardia sulla panchina del Città di Castello, dopo l’esonero di Antonio Alessandria che nella mattinata di ieri è stato sollevato dall’incarico di primo allenatore dei biancorossi. I dirigenti della società hanno incontrato diverse figure nella giornata di ieri ma non è ancora giunta la decisione definitiva: la sensazione è quella di una corsa a tre tra Mario Palazzi, Loris Beoni e Gualtiero Machi ma di sicuro l’allenamento di oggi, quello che dà l’avvio alla settimana di preparazione alla fondamentale gara contro il Tau Altopascio, sarà diretto dal nuovo allenatore. Fatale per Alessandria è stata la debacle di domenica scorsa in casa del Livorno in una gara in cui i tifernati non sono apparsi mai in grado di contrastare gli amaranto, anche se sulla prova del Città di Castello pesano le assenze del portiere Nannelli e di Brunetti. Pesano i 4 punti nelle ultime sei partite (1 vittoria, 1 pari e 4 ko) nonché le prestazioni poco all’altezza della situazione, soprattutto al “Bernicchi” che hanno trascinato la squadra in una zona poco tranquilla, con due punti soltanto di vantaggio sui play out. Il presidente Cangi ha ringraziato "sentitamente Alessandria per l’opera prestata".