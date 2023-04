Città di Castello, è la tua occasione Sylla: "Bisogna fare risultato"

Una Sangiovannese ormai salva e senza grossi stimoli sarà l’avversario del Città di Castello in questa importante giornata, la trentunesima di un campionato che è stato terribile nel girone di ritorno per la truppa biancorossa che ha racimolato solo sei punti in tredici partite. Il penultimo posto in classifica alla pari con il Trestina e le prospettive di scontri diretti importantissimi contro Terranuova Traiana e Orvietana nelle ultime tre partite fanno diventare questo match interno un crocevia fondamentale per evitare quantomeno la retrocessione diretta. Le assenze di Brunetti, infortunato, e degli squalificati Gorini e Calderini privano mister Antonio Alessandria di tre pedine importantissime ma piangersi addosso non serve come afferma Fode Sylla: "Bisogna fare risultato, l’obiettivo è chiaro: per come siamo messi in classifica non dobbiamo metterci a pensare alle assenze ma andare in campo per ottenere il massimo. Dobbiamo mettere in campo maggiore voglia di vincere rispetto ad una Sangiovannese alla quale basta un punto per salvarsi: ci vorrà più fame di loro. Toccherà a me e Doratiotto provare a fare gol per vincere la partita".

Probabile formazione: Nannelli, Mariucci, Mosti, Massai, Tersini, Trovato, Mezzasoma, Grassi, Doratiotto, Sylla, Buono.

Arbitro: Marco Vicardi di Lovere (Fecheta e Caminati).