Città di Castello chiamato all’impresa in casa dell’Arezzo

CITTÀ DI CASTELLO – Operazione riscatto nella partita più difficile. Città di Castello chiamato all’impresa domenica in casa dell’Arezzo capolista. La sfida del grande ex per il presidente Piero Mancini. La partita del grande ex Elio Calderini che sarà invece fra gli assenti per squalifica. Insieme a lui mancherà anche Nannelli. Fra i pali però Machi potrà contare sull’ultimo arrivato Guerri e su Genovese, pienamente ristabilito dopo l’infortunio accusato domenica scorsa contro il Tau Altopascio. Dopo tre ko di fila, con la zona playout nel girone E di serie D ad appena una lunghezza, i tifernati non possono concedersi passi falsi, seppure in casa della prima della classe. Lo sa bene il presidente Paolo Cangi che carica l’ambiente: "Troveremo un avversario lanciato verso la C - sottolinea il massimo dirigente - che non può permettersi passi falsi. Noi però, paradossalmente, andiamo senza troppe pressioni, mentalmente liberi insomma perché sappiamo di non aver troppo da perdere. Loro sì, al contrario...". Dall’infermeria arrivano buone notizie per Machi che potrà di nuovo contare su Brunetti, ritorno fondamentale nel pacchetto difensivo. Le ultime ore prima della gara saranno decisive per capire se anche Massai sarà della partita, altra pedina la cui assenza si sta facendo sentire eccome in mediana.