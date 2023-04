Città di Castello, arriva il Terranuova Traiana. C’è bisogno della vittoria

Per il Città di Castello contro il Terranuova Traiana l’unico risultato utile è la vittoria, anche in virtù della gara di andata che fini 2-2: un successo tra le mura amiche del “Bernicchi” garantirebbe ai biancorossi di stare davanti agli avversari in caso di arrivo a pari punti e in questi tempi di magra non è sicuramente poco. Tempi di magra perché l’undici tifernate non vince dal 29 gennaio (4-1 contro il Montespaccato in casa) e ha messo in cascina 7 punti nel ritorno sui 45 disponibili, praticamente una miseria. Il centrocampista Alessandro Massai, rientrato poche settimane fa da un grave problema fisico, spera nei play out: "La stagione s’è messa male tra infortuni e problematiche varie ed ora siamo in questa situazione delicata. E’ inutile dire che si tratta di una finale, una partita decisiva perché dobbiamo cercare di fare i tre punti per rimontare posizioni in una classifica che si è messa male nelle ultime settimane. E’ una partita difficilissima nella quale non possiamo pensare all’avversario ma a noi stessi e a mettere in campo quello che abbiamo provato negli allenamenti di questa settimana. Contiamo anche sul fattore campo ma la reazione e la rivalsa devono partire da noi che conosciamo bene le nostre qualità". E per la partita decisiva mister Antonio Alessandria dovrà fare a meno degli squalificati Grassi e Doratiotto, nonché del lungo degente Brunetti. Diverse sono le soluzione che l’allenatore biancorosso ha provato in settimana per sopperire alle assenze e trovare soprattutto la via del gol, problema che ha condizionato un po’ tutto il girone di ritorno.

Probabile formazione: Nannelli, Mariucci, Tersini, Buono, Gorini, Mosti, Rossitto, Massai, Sylla, Calderini, Mezzasoma.

Arbitro: Luca Selvatici di Rovigo (Cerrato e Callovi).