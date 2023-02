Città di Castello, a tavola si vince

Città di Castello on tour, é ormai il caso di dirlo: anche questo mercoledi fra un allenamento e l’altro (mister Alessandria abitualmente fa svolgere doppia seduta a metà settimana), giocatori e staff hanno trovato graditissima ospitalità per un rapido quanto... energetico pranzo presso un locale cittadino. E stavolta è toccato allo ‘storico’ hotel Le Mura, proprio al centro in pieno rione Mattonata, ove il gruppo ha trovato ad attenderli un entusiasta Massimiliano Pasqui: da buon ex calciatore, il titolare della struttura è stato ben felice di ricevere la squadra biancorossa, che ha accolto nel migliore dei modi. Si è pertanto respirato... calcio a pieni polmoni fra una portata e l’altra, sino alla immancabile foto conclusiva tutti assieme: nella quale è entrato l’assessore allo sport Riccardo Carletti. "Non manca mai in circostanze del genere, e fa bene: solo risultati positivi per i ragazzi del presidente Cangi - fa sapere il club - , da quando la piacevole usanza ha preso piede! E la scaramanzia nel mondo del pallone, notoriamente qualcosa conta...". Intanto la gara con l’Ostiamare è stata anticipata a sabato 11 (non domenica), sempre alle ore 14.30.