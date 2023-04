Ci sarà Furlan tra i pali Ballottaggi in difesa

Stefano Gori andrà in panchina. Fabrizio Castori sembra intenzionato a scegliere Furlan tra i pali per la partita di domani pomeriggio al Curi. Gori, protagonista di una serataccia contro la Reggina, andrà in panchina, da capire se la scelta è figlia di una poca tranquillità del portiere o se Castori ha scelto a prescindere. Oggi c’è l’ultimo allenamento che consentirà al tecnico di scegliere la squadra più in forma per affrontare il gruppo di Tesser. Non mancano i ballottaggi: davanti a Furlan certo di una maglia è Struna, mentre Rosi è in vantaggio su Sgarbi per il centro-destra e Curado su Angella per il posto al centro. Sulle fasce ci saranno Casasola a destra, mentre a sinistra è da verificare la condizione di Lisi, con Paz che si candida. In mezzo, Castori potrebbe lasciare a riposo Santoro e scegliere Iannoni e Capezzi, Luperini dovrebbe ritrovare una maglia alle spalle della coppia d’attacco. Di Serio avrà una maglia, Matos è in vantaggio su Di Carmine per l’ultimo posto.