"Ci metto la faccia, ma ora dobbiamo rialzare la testa"

PERUGIA - Castori sceglie di affrontare la serata da incubo con una dichiarazione ma senza chiedere scusa e accettare domande. Un minuto, per un messaggio dovuto. "Sono qui per metterci la faccia per la gara persa contro una squadra molto forte. Abbiamo le sicuramente anche le nostre responsabilità, ma adesso dobbiamo rialzare la testa. È stata una serata particolare, ma abbiamo l’obbligo morale di rialzare la testa, lottare e combattere fino alla fine".

La nuova classifica: Frosinone 71, Genoa 67, Bari 61, Sudtirol e Cagliari 54, Parma 52, Pisa, Ascoli 46, Palermo 45. Venezia 45, Modena 44, Ternana 43, Como 43, Reggina 42, Brescia 38, Cosenza 38, Cittadella 38, Perugia 36, Spal 35, Benevento 32.

*Perugia e Cagliari una gara in più.